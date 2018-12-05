Вихідні у Тернополі пройдуть під звуки джазу

04/12/2018 Розмір тексту:

Імениті та перспективні джазові виконавці завітають до Тернополя у ці вихідні. Вони стануть учасниками міжнародного фестивалю «ДжазБез». У Тернополі його проведуть уже тринадцятий рік поспіль, а в Україні це буде вісімнадцятий фестиваль.

Сімнадцять колективів з різних країн із 6 до 16 грудня виступлять у тринадцяти містах України да двох – Польщі. У Тернополі фестиваль триватиме 7, 8 і 9 грудня. На сцені драмтеатру гратимуть команди із Сполучених Штатів Америки, Італії, Норвегії та Німеччини.

Цьогорічний захід у Тернополі має ряд особливостей. Його музична програма складається виключно із зарубіжних команд. Хоча вокалісткою німецького колективу «Лелека» є українка, і вона співатиме українських народних пісень у джазовому аранжуванні. Цей же колектив – одне із найяскравіших відкриттів «ДжазБезу». Музиканти із Норвегії та Італії вперше виступатимуть в Україні і першим містом, де вони дадуть концерт стане саме Тернопіль. А ще організатори підготували для відвідувачів фестивалю сюрприз.

– Вважаємо, що цьогорічна програма одна з найцікавіших за всі роки, – каже Олег Макогін, директор «ДжазБез» у Тернополі. – Серед учасників є вокаліст Вінкс, який виступатиме з угорським колективом у тертій день фестивалю. Він був номінований на Греммі, щоправда не отримав її, але цей факт вже говорить про відповідний рівень. Він активно виступає, у його репертуарі є композиції з такими відомими музикантами як Стінг, Кінг, Стіві Вандер, Шеріл Кроу та багато інших, і всі вони про нього добре відзиваються. Усього буде три колективи з США, команди із Норвегії, Італії та Німеччини. На тертій день гратиме гурт «Лелека», його вокалістка – українка, вона виконуватиме українські народні пісні. Її колеги – два німці і поляк. Але думаю можна вважати його українським. А в один із днів ми підготували сюрприз для глядачів: виступ тернопільських музикантів. Географія фестивалю досить широка, а присутність американських музикантів апріорі піднімає рівень фестивалю, тому що США – найджазовіша країна. Ті кого ми запросили дуже перспективні, про них добрі відгуки у пресі, європейській і світовій. Рівень музикантів нашого фестивалю такий, що ми можемо називати «ДжазБез» однією із найголовніших музичних подій року у Тернополі.

Олег Макогін також додав, що сьогодні «ДжазБез» став мистецькою, культурно-світською подією. Адже на концерти приходять і ті, хто не завжди слухає джаз, але хто хоче послухати щось нове та обговорити побачене і почуте. У Тернополі стало модою приходити на цей фестиваль. Начальник управління культури і мистецтв додав, що це престижний фестиваль, і багато людей йдуть на «ДжазБез» з однієї причини: це унікальна можливість почути відомих і цікавих джазових виконавців зі всього світу у рідному місті.

Вартість квитків на «ДжазБез» цього разу дещо піднялася. Їх можна купити за 140-220 гривень. У різні дні ціна квитка різна у зв’язку з тим, що затрати на приїзд і гонорар музикантів відрізняються, тому організатори зробили градацію в ціні. Придбати квитки можна у касі драмтеатру, на першому поверсі центрального універмагу або онлайн.

Ольга Трач