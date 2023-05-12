Чудовою погодою потішать вихідні на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, метеорологічні умови визначатиме південна периферія антициклону з центром над Балтійським морем. У краї стовпчики термометрів перевищуватимуть двадцятиградусні позначки.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині зберігатиметься хмарна з проясненнями погода. Обійдеться без істотних опадів. Температура вночі 5 – 10° тепла, вдень 16 – 21° тепла.

«Субота та неділя в Україні очікуються теплими, протягом дня +17 +24 градуси. Заморозків не буде. Хіба що завтра, 13-го травня, на заході трохи свіжіше, +13+17 градусів. Дощі – короткочасні, місцями – пройдуть завтра на заході. У неділю ймовірність дощів – менша. Поки що – розкіш і температурна, і травичка зелена, і квіти свіжі, і дихати легко, і сонця хочеться побільше», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тенденції з підвищення температурних показників збережуться. В понеділок передбачають до 24° тепла.