Близько десяти градусів тепла передбачають денної пори вихідними на Тернопільщині, – повідомила синоптик Наталка Діденко.

На Стрітення місцями пройдуть невеликі дощі, але в неділю буде сонячно.

Погодна вихідними нагадуватиме весну. Адже потеплішає у більшості регіонів України, – розповідає Наталка Діденко. Однак в суботу можливі невеликі опади.

«На Стрітення та в неділю сильного вітру в Україні не буде. Напрямок: північно-західний із переходом в неділю на південно-західний. Тому гуляти та щось робити можна буде спокійно. Опади також – нічого серйозного. Хіба що 15-го лютого на Заході місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Температура повітря у суботу +1+5, у неділю +3+8 градусів».

За попередніми пронозами синоптиків, наступного тижня на Тернопільщині також зберігатиметься здебільшого плюсова температура повітря. Проте у західному регіоні почастішають опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Софія Романська