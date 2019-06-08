Досить складні погодні умови передбачають синоптики цими вихідними на Тернопільщині.

Не обійдеться без дощів, а місцями пройдуть сильні зливи, грози, подекуди ймовірні шквали та град.

Опади охоплять під час цих вихідних більшість регіонів України, – повідомила синоптик Наталка Діденко. Подекуди протягом грозових дощів посилюватиметься вітер.

«8 – 9 червня у західних областях України спостерігатимуться короткочасні грозові дощі. При грозах ймовірне посилення дощу до зливи, шквали та подекуди град. Температура повітря буде високою – спека. У денні години стовпчики термометрів досягнуть +26 +32 градусів, у неділю посвіжішає до +22 +27 градусів. Наступний тиждень втримає і навіть посилить спеку», – зазначила Наталка Діденко.

Отже, літо на Тернопільщині набирає обертів. З наступного тижня радять готуватися до сильної спеки, прохолоди хіба що додаватимуть дощі, які з Україною наразі не прощаються.

Софія Романська