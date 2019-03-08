Вихідні на Тернопільщині будуть теплими і сонячними

08/03/2019 Розмір тексту:

Цими днями на Тернопільщині стовпчики термометрів підвищуватимуться до 15-17 градусів тепла. По всій території регіону спостерігатиметься тепла і сонячна погода, – кажуть метеорологи. Однак щодо наступного тижня прогнози менш оптимістичні, повернеться похолодання.

Упродовж вихідних на заході буде тепло, – каже синоптик Наталка Діденко. Проте місцями ймовірні дощі, а також дошкулятиме сильний вітер.

«8, 9 та 10 березня в Україні очікується висока температура повітря, протягом дня +8+14 градусів, на Заході 8-9 березня +10+17 градусів. Залишається гуляти рвучкий, до сильного, вітер, будьте обережними! Завтра атмосферний фронт може нагнати хмари та навіть покрапати дощем на мешканців західних та північних областей України. 9 березня, у день народження Тараса Григоровича Шевченка, очікується комфортна погода, буде тепло та сонячно. 10 березня знову посилиться вітер, збільшиться хмарність, піде дощ та з північних районів Київщини почне знижуватися температура повітря. Тому поки що гріємося, святкуємо 8 березня, не святкуємо 8 березня, просто милуємося квітами та ловимо щоками сонце», – зазначає метеоролог Наталка Діденко.

Метеорологи попереджають: наступного тижня можливі різкі перепади температурних показників, а також тенденції до похолодання.

Софія Романська