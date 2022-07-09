Дощові вихідні передбачають на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, дощі та грози можливі по всій території регіону, після опадів температурні показники відчутно знизяться.

Погодні умови на Тернопільщині зумовлюватимуть атмосферні фронти. Вони сприятимуть опадам і похолоданню.

«Найближчим уїк-ендом ситуація з дощами буде неоднорідною. 9-10 липня, в Україні дощі з грозами можуть виникати де завгодно і які завгодно. Тому в суботу-неділю в Україні через діяльність атмосферних фронтів очікується нестійка погода з періодичними грозовими дощами чи просто дощами. Сонця та сухих прояснень вистачатиме також. Температура повітря дає більш зрозумілу картинку. У західних областях передбачається комфортна температура повітря: на рівні +20 градусів. Вночі декому буде навіть холодно: на Заході +11+16 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, спека повернеться наприкінці наступного тижня.