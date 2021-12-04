Перші грудневі вихідні на Тернопільщині будуть холодними та вологими. За прогнозами синоптиків, температура повітря вночі опускатиметься до 7 градусів морозу. Місцями пройдуть опади у вигляді мокрого снігу з дощем.

Погоду на Тернопільщині зумовлюватиме антициклон, який сприятиме підвищенню атмосферного тиску.

«Перші грудневі вихідні будуть вони вогкими та холодними. 4-го грудня місцями можливі опади – мокрий сніг та дощ. Решту території України звільнить від фронтальних опадів антициклон. Підвищиться атмосферний тиск. Проте повітря все одно буде насичене вологою. У неділю опади в Україні очікуються практично повсюди, але періодичні, невеликі. Температура повітря передбачається низькою, вночі -1-7 градусів, вдень від 2 морозу до 4 тепла», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, в області зберігатимуться тенденції до зниження температурних показників. Наступного тижня почастішають опади у вигляді снігу.