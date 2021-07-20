19 липня, рятувальники залучались на допомогу громадянам, чиї домівки були підтоплені внаслідок сильного дощу.

Зокрема, о 06:38 в м. Тернопіль на вул. Галицькій, 35 та 37 черговим відділенням 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону здійснено відкачування орієнтовно 7 м. куб. води з 2-х приміщень на цокольних поверхах багатоповерхових житлових будинків.

О 07:00 в м. Тернопіль на вул. Татарська, 31 черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення здійснено відкачування орієнтовно 140 м. куб. води з підвального приміщення приватного житлового будинку.