Між селищем Микулинці Теребовлянського району та селом Лучка Тернопільського трапилася дорожньо-транспортна пригода.

На автодорозі Мишковичі-Дружба на Т-подібному перехресті не розминулися автомобіль OPEL «ASTRA» та скутер, повідомляють у поліції.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, водій двоколісного транспортного засобу не переконався в безпечному маневрі та виїхав з другорядної дороги на головну. В результаті цього, він врізався в іномарку.

Кермувальника скутера госпіталізували в травматологічне відділення. У нього медики констатували тупу травму грудної клітки, закритий перелом стегна, забої та садна.

В обох кермувальників взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство згідно статті 286 частина 1 ККУ.