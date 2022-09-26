Виявив стійкість і мужність: ще один Герой з Тернопільщини віддав життя за Україну

Стало відомо про загибель ще одного нашого земляка – Захисника України.

21 вересня, виявивши стійкість і мужність, віддав своє життя за рідну Україну навідник кулеметного взводу однієї із бойових бригад солдат Горобець Андрій Михайлович, 1978 р. н., уродженець Мельнице-Подільської. Чоловік отримав осколкові поранення несумісні з життям.

Про важку втрату повідомив начальник другого відділу Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців підполковник Богдан Вербійький.

“Другий відділ Чортківського РТЦК та СП висловлює найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам військовослужбовця, глибоко сумуємо разом з родиною.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ТА СЛАВА МУЖНЬОМУ ЗАХИСНИКУ!

ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ!!!!!

З повагою та скорботою…”, – ідеться у зверненні підполковника.

Вічна пам’ять Герою!