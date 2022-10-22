“Виявив мужність та стійкість”: на фронті загинув Михайло Мечик з Тернопільщини

Життя ще одного молодого Захисника з Тернопільщини забрала ненависна війна.

На фронті загинув боєць із села Катеринівка Кременецької громади Михайло Мечик.

Про важку втрату повідомили на сторінці Кременецької районної адміністрації.

“Безрадісне сповіщення надійшло на Кременеччину, про загибель Михайла Олександровича Мечика, 1998 року народження, з села Катеринівка Кременецької громади.

Виконуючи бойове завдання по виявленню сил противника, солдат – вогнеметник, виявивши мужність та стійкість, отримав вогнепальні поранення несумісні з життям.

Щиросердечні співчуття рідним, близьким, знайомим, побратимам…

Слава Герою!

Хай душа отримає Вічний Спокій у Царстві Небеснім!”.