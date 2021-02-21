Як повідомила заступниця директора обласного центру зайнятості Олександра Островська, переважно це громадяни Туреччини, Вірменії, Болгарії та Польщі.

Іноземці у нашому краї працюють у сільському господарстві, сфері обслуговування, торгівлі. Часто вони стають засновниками підприємств.

«На Тернопільщині 46 роботодавців використовують працю 61 іноземного громадянина з 27 країн, зокрема: Польща, Турецька Республіка, Німеччина, Таїланд, Азербайджан, Вірменія, ФРН, Королівство Данія, США, Швейцарія, Латвія, Франція, Китай, Болгарія. Білорусь. Майже дві третини іноземців, які офіційно працюють на теренах області, обіймають керівні посади та належать до категорії «засновники або бенефіціари юридичної особи, створеної в Україні», – зазначила Олександра Островська.

Додамо, нині на ринку праці області спостерігається невідповідність попиту і пропозиції. Окрім цього, під час карантину кількість вакансій знижується, а безробітних більшає.