Телефонне шахрайство – це найпоширеніший вид платіжного шахрайства. Зловмисники намагаються отримати дані платіжної карти або домогтися передачі грошей. Аферисти повідомляють жертвам про виграш іномарок та переконують здійснити транзакції щодо перерахунку коштів «за приз».

Сценарій шахрайства наступний. Потенційній жертві надходить SMS-повідомлення про виграш автомобіля, більше деталей пропонується дізнатися на сайті або за телефоном.

Особа, передзвонює за вказаним номером, де їй пояснюють, щоб отримати свій приз, необхідно сплатити податок у розмірі 1% від його вартості. При цьому вони підкреслюють, що повна сума податку сягає 30% ціни автомобіля, але “фірма” готова взяти оплату 29% на себе. Для переконливості шахраї навіть можуть створити сайт, на якому є вся інформація щодо «акції» та відгуки попередніх переможців.

Від такого роду злочину потерпів й житель Лановецького району. Молодик переказав 2000 гривень на рахунок афериста, аби лише отримати новеньку автівку. Однак, коли пройдисвіт зателефонував знову й попросив ще грошей, потерпілий запідозрив не ладне. Про подію повідомив правоохоронців.

Відомості про злочин внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці наголошують, що коли до вас телефонують з такою інформацією, найкраще:

– завершити розмову та ігнорувати подібні SMS-повідомлення – це 100% шахрай;

– нікому не переказувати кошти та не повідомляти жодних персональних даних чи реквізитів карток.

Пам’ятайте, податки не перераховує отримувач виграшу. Сплата за оподаткування виграшу здійснюється завжди оператором акції.