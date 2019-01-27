Вигнав як собак: на Тернопільщині водій маршрутки висадив на мороз дітей-сиріт

27/01/2019 Розмір тексту:

Схоже, трагедія, що трапилася нещодавно на Житомирщині нічого водіїв автобусів та підприємців не навчила. Ситуація повторилася на Тернопільщині, на щастя, поки без трагічних наслідків.

Нагадаємо, днями на Житомирщині на смерть замерзла 20-річна дівчина, яку вигнали з автобуса за те, що не мала 25 гривень, щоби заплатити за проїзд.

У Кременці водій маршрутки висадив двох дітей-сиріт з автобуса, бо ті не мали грошей на проїзд. Разом з тим у них були посвідчення на безкоштовний проїзд, видані Кременецькою міською радою. Проте у автобусах приміських маршрутів вони вже не дійсні. З цими підприємцями договір укладає Кременецька райдержадміністрація.

– У мене півтора роки тому померла сестра від раку (34 роки), двоє її дітей залишилися з нами… Міська рада пішла нам на зустріч і надала безкоштовні проїзні, але мої племінники вже неодноразово мені розказували, як водії їх принижують і не хочуть їх пускати в автобус, навіть не відкривали двері. А от сьогодні їх водій вигнав з автобуса, як бездомних собак виставив за двері на мороз, – розповіла рідна тітка 14-річних двійнят Світлана Трофимлюк «Терену».

Жінка обурена таким ставленням до дітей і збирається звернутися зі скаргою до Кременецької РДА.

– Сьогодні була точка кипіння… Я за те, аби надати цій ситуації розголосу, ми не повинні мовчати, це може статися з ким завгодно, всім важко, але це не значить що треба звіріти. Це робота і кожен повинен відповідати за роботу, яку йому довірили, – каже Світлана Трофимлюк.

Голова Кременецької РДА Володимир Козубський уже проінформований про ситуацію і обіцяє розібратися з інцидентом, аби надалі такого не повторювалося.

Джерело: Терен