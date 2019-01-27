Вигнав як собак: на Тернопільщині водій маршрутки висадив на мороз дітей-сиріт
Схоже, трагедія, що трапилася нещодавно на Житомирщині нічого водіїв автобусів та підприємців не навчила. Ситуація повторилася на Тернопільщині, на щастя, поки без трагічних наслідків.
Нагадаємо, днями на Житомирщині на смерть замерзла 20-річна дівчина, яку вигнали з автобуса за те, що не мала 25 гривень, щоби заплатити за проїзд.
У Кременці водій маршрутки висадив двох дітей-сиріт з автобуса, бо ті не мали грошей на проїзд. Разом з тим у них були посвідчення на безкоштовний проїзд, видані Кременецькою міською радою. Проте у автобусах приміських маршрутів вони вже не дійсні. З цими підприємцями договір укладає Кременецька райдержадміністрація.
– У мене півтора роки тому померла сестра від раку (34 роки), двоє її дітей залишилися з нами… Міська рада пішла нам на зустріч і надала безкоштовні проїзні, але мої племінники вже неодноразово мені розказували, як водії їх принижують і не хочуть їх пускати в автобус, навіть не відкривали двері. А от сьогодні їх водій вигнав з автобуса, як бездомних собак виставив за двері на мороз, – розповіла рідна тітка 14-річних двійнят Світлана Трофимлюк «Терену».
Жінка обурена таким ставленням до дітей і збирається звернутися зі скаргою до Кременецької РДА.
– Сьогодні була точка кипіння… Я за те, аби надати цій ситуації розголосу, ми не повинні мовчати, це може статися з ким завгодно, всім важко, але це не значить що треба звіріти. Це робота і кожен повинен відповідати за роботу, яку йому довірили, – каже Світлана Трофимлюк.
Голова Кременецької РДА Володимир Козубський уже проінформований про ситуацію і обіцяє розібратися з інцидентом, аби надалі такого не повторювалося.
Джерело: Терен
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