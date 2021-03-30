На Тернопільщині правоохоронці затримали шахрайок, які під виглядом ворожок видурювали в селян кошти.

Жінки на ходу вигадували людям прокляття – мовляв, всі біди у родині через гроші. Проводячи ритуальні дії, аби зняти так звану “порчу”, вони вимагали віддати всю готівку, пишуть Надзвичайні новини.

“Зурочені” отямились лише за кілька годин, що насправді їх обдурили. Вони одразу викликали поліцію. Шептух-дурисвіток знайшли невдовзі. Слідчі припускають, що з таким екстрасенсорним шоу вони гастролюють давно і ошукали вже не одну родину.

Шахрайки живуть у Сумській області. Автомобіль, на якому вони пересуваються, бачили у населених пунктах Тернопільської, Волинської та Рівненської областей. У цих регіонах “ворожки” і скоювали шахрайські дії, за що їм світить до трьох років позбавлення волі.