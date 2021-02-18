Зловмисник, отримавши на пошті замовлений iPhone 11 Pro, поклав дорогий товар до кишені, в упаковку положив муляж відомого бренду і повернув товар продавцеві.

У результаті логістична компанія змушена була відшкодувати власнику вартість смартфона – майже 26 тисяч гривень.

Зі слів заступника начальника сектору Тернопільського районного управління поліції Віктора Демчана, до оперативників із заявою звернувся працівник одного з тернопільських відділень «Нової пошти» і повідомив про те, що невідома особа під час огляду посилки здійснила підміну товару й оформила його повернення.

-У ході оперативних заходів нам вдалося встановити, що до шахрайських дій причетний житель Львова, 1997 року народження, – розповів Віктор Демчан. – Зловмисник замовив смартфон і придумав цілу схему, як не платити за нього. Найперше, назвався чужим іменем і навіть вказав адресу доставки не до місця проживання, а в наше місто. Заздалегідь придбавши муляж гаджета, львів’янин спритно підмінив справжній смартфон і, скориставшись тим, що співробітник логістичної компанії не помітив цього, оформив повернення товару. Отриманий шахрайським способом дорогий гаджет зловмисник згодом продав.

За фактом шахрайства щодо львів’янина розпочато кримінальне провадження. Триває досудове розслідування.