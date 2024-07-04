Існує безліч видів керамічної плитки, які можна використовувати на кухні. Під час вибору важливо враховувати такі фактори, як стиль приміщення, особливості інтер’єру, особисті уподобання, бюджет.

Популярністю користується керамічна плитка на кухню від Opoczno (польського виробництва). Її плюси – відмінні якісні та експлуатаційні характеристики, довговічність, багатий вибір колекцій на будь-який смак.

Види плитки на кухню

До найпоширеніших видів відносять:

керамічна плитка. Найпоширеніший тип плитки для кухні. Вона доступна в різних кольорах, візерунках та текстурах, відносно недорога та проста в укладанні. Вона стійка до подряпин та плям, але може бути крихкою і розбиватися при падінні важких предметів;

керамограніт. Він міцніший, ніж керамічна, стійкий до подряпин, плям, розтріскування та стирання. Коштує дорожче, але прослужить довгі роки;

скляна плитка. Надає кухні сучасного вигляду, доступна в різних кольорах та оздобленнях. Легко чиститься, але може розбитися при падінні важких предметів;

мозаїка. Це невеликий шматочок плитки, який використовується для створення візерунків або бордюрів. Вона доступна в різних кольорах та додає унікальності інтер’єру;

плитка “метро”. Це тип прямокутної плитки, який часто використовується на кухнях та ванних кімнатах. Вона має простий, чистий вигляд, який ніколи не виходить із моди. Представлена в широкому асортименті, доступна, проста в догляді.

Поради з укладання

Перед укладанням необхідно обов’язково підготувати поверхню. Слід використовувати високоякісний клей та затірку для швів. Регулярно чистити та герметизувати, щоб плитка на стіну виглядала як нова.

Купувати облицювальний матеріал слід у перевіреному магазині, де представлена сертифікована продукція. Від якості та правильності укладання безпосередньо залежить результат та термін служби оздоблення.

Вимоги до плитки для кухні

Під час вибору необхідно враховувати низку чинників, зумовлених специфікою цього приміщення.

Основні вимоги до кухонної плитки:

Міцність та зносостійкість. Для кухні рекомендується обирати плитку з класом стирання PEI III-IV, що означає високу стійкість до подряпин, стирання, механічних впливів. Плитка для підлоги має бути товщиною не менше 8-10 мм, а для стін достатньо 6-7 мм. Вологостійкість. Рекомендується вибирати плитку з коефіцієнтом водопоглинання менше 3%. Чим нижчий коефіцієнт, тим менше вона вбирає воду, що важливо для кухні з підвищеною вологістю. Хімічна стійкість. Вона має бути стійкою до впливу мийних засобів, жирових плям, кислот, лугів. Безпека. Для підлоги на кухні слід обирати плитку з шорсткою, матовою або рельєфною поверхнею, а також з коефіцієнтом ковзання не менше 0,4. Легкість очищення. Поверхня має бути гладкою, без пір та тріщин, щоб легко очищатися від забруднень. Естетичні якості. Плитка має відповідати загальному стилю кухні та особистим уподобанням, розмір підбирається з урахуванням площі, колір впливає на візуальне сприйняття простору.

Крім основних вимог, слід враховувати сполучуваність з іншими елементами інтер’єру. Плитка має гармонійно поєднуватися з меблями, стільницею, шпалерами та іншими елементами оформлення.