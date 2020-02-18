П’ять мільйонів гривень виділили з міського бюджету для забезпечення статутної діяльності комунального підприємства «Тернопільський міський стадіон». Відповідне рішення прийняли на нещодавньому засіданні виконавчого комітету.

Начальник управління розвитку спорту та фізичної культури Микола Круть зазначив, що ці кошти комунальне підприємство витратить на ремонтні роботи. Виконуватимуть їх у зв’язку із підготовкою до проведення у Тернополі фіналу Кубка України з футболу.

За тридцять вісім тисяч сімсот гривень проведуть технічне обстеження несучої здатності конструкцій металевих веж комунального підприємства, щоб визначити можливість монтажу додаткових блоків прожекторів освітлення. На виготовлення робочої документації «Капітальний ремонт системи зовнішнього електроосвітлення футбольного поля КП «Тернопільський міський стадіон» потратять сімдесят чотири тисячі сто шістдесят гривень. Один мільйон чотириста дев’яносто тисяч гривень передбачено на встановлення підвісних платформ для телевізійної зйомки футбольних матчів на стадіоні. За два мільйони двісті тисяч гривень мають капітально відремонтувати систему зовнішнього електроосвітлення футбольного поля. Ще один мільйон сто дев’яносто сім тисяч сто сорок гривень витратять на капітальний ремонт трибун.

Заплановано, що фінальний матч Кубка України з футболу сезону 2019/2020 пройде 13 травня 2020 року. В Українській Асоціації Футболу для його проведення обрали саме Тернопіль тому, що у 2018 році у нас на високому організаційному рівні відбувся матч відбіркового етапу Кубка Світу з футболу серед жіночих команд (Україна — Угорщина). У попередні роки фінальні матчі Кубка України проходили у Львові, Харкові, Дніпрі та Запоріжжі.

Ольга Трач