Позбавлення волі на строк від п’яти до семи років з позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк п’ять років загрожує 38-річній жительці Тернопільщини, яка вчинила махінації з виборчими бюлетенями.

Підозрювана будучи членом дільничної виборчої комісії на місцевих виборах 2020 року усвідомлюючи правові наслідки вчинила злочин.

У ході розслідування слідчі зібрали докази, які підтверджують, що жінка, всупереч складеної присяги та діючого законодавства, незаконно видала невстановленій особі бюлетені, на ім’я особи, яка у день проведення виборів перебувала у розшуку, як безвісти зникла. Після цього підозрювана здійснила підпис в відповідних документах, що є незаконним.

Дії зловмисниці кваліфіковані за ч.3 ст.158-1 КК України, надання або отримання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі особою, яка не має права його надавати чи отримувати, або надання виборцю, учаснику референдуму заповненого виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі, або голосування виборцем, учасником референдуму більше одного разу, незаконне опускання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі до виборчої скриньки вчинене членом виборчої комісії.