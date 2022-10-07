“Вибивав” гроші на випивку: на Тернопільщині онук знущався зі старенької бабусі

Молодик ніде не працює, зловживає алкоголем і постійно чіпляється до 72-річної бабусі, вимагаючи гроші на випивку.

Поліцейські відділення поліції №3 міста Гусятина неодноразово виїжджали на повідомлення пенсіонерки про домашнє насильство. Зі слів потерпілої, внук постійно провокує сварки, виловлюється нецензурно, погрожує розправою та виганяє її з будинку.

Зі слів правоохоронців, з червня задокументовано три факти насилля, вчинені молодиком щодо пенсіонерки. Суд виніс постанови про притягнення зловмисника до адміністративної діяльності, проте такі заходи на його поведінку не вплинули. Чергове звернення потерпілої спонукало правоохоронців розпочати щодо 28-річного жителя села Великий Говилів кримінальне провадження за статтею 126-1 Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.