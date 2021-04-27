Вибивали двері: дебошир зачинився у квартирі з жінкою і дитиною. ВІДЕО

Тернопільські патрульні надали допомогу жінці з дитиною, які потерпали від домашнього насильства.

25-го квітня, близько 2-ї години ночі, патрульні отримали повідомлення про домашнє насильство на вул. М. Ломоносова.

Оперативно прибувши за вказаною адресою, інспектори Віталій Назаров та Володимир Олекса з’ясували, що чоловік зачинився в квартирі з жінкою й малолітньою дитиною, не випускає їх із помешкання та, ймовірно, наніс тілесні ушкодження.

Отримавши дозвіл від жінки, патрульні вибили вхідні двері та зайшли до квартири. Відповідно до положень статті 45 ЗУ “Про Національну поліцію” застосували до громадянина кайданки, доставили його до поліцейського відділку та склали відповідні адміністративні матеріали.