Деталі резонансної події у селі Петрики, де на подвір’ї ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого стався вибух, розповіли у Головному управлінні Нацполіції у Тернопільській області.

Нагадаємо, що трапився він близько восьмої ранку 4 вересня. Внаслідок вибуху постраждали двоє людей. На місці події працювали різні групи фахівців ГНПУ: вибухотехніки, криміналісти, слідчі тощо.

Нами було встановлено, що на території місця проживання Андрія Крисоватого, ректора ТНЕУ, стався вибух в результаті, якого Андрій Ігорович отримав важке поранення руки: розірвана кисть лівої долоні, а його дружина отримала осколочні поранення, – повідомив під час брифінгу Олександр Богомол, начальник ГНПУ у Тернопільській області. – Фахівці встановили, що спрацював саморобний вибуховий пристрій, спрацював за рахунок детонації. На жаль, він містив уражаючі елементи у вигляді алюмінієвих дротів, кусків цвяхів та інших деталей, які були направлені на спричинення тілесних ушкоджень і, можливо, вбивства потерпілих. Слідче управління порушило кримінальне провадження за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ – це замах на вбивство. Зараз ми проводимо широкий комплекс слідчо-оперативних заходів, слідчих дій. Надіємось на допомогу громадськості, щоб встановити злочинців. Знаємо про те, що близько другої години ночі вибуховий предмет було встановлено невідомою особою біля входу на територію помешкання Андрія Крисоватого. На даний час стан здоров’я потерпілих тяжкий, але стабільний. За інформацією медиків немає загрози життю, але потерпілі отримали важкі травми. Ми застосовуємо відповідні заходи охорони до учасників процесу. Залучені спецпідрозділи для подальшої охорони потерпілих осіб. Проводимо заходи для встановлення особи чи групи осіб, які вчинили цей злочин.

У поліції припускають, що подібні злочини можуть мати серійний характер, оскільки подібний випадок трапився 3 серпня у центрі Тернополя. Тому наголошують, що жителі міста та області повинні пам’ятати про заходи безпеки при виявленні невідомих предметів, адже протягом місяця було два таких предмети, які спрацювали і мали наслідки травмування людей. У відомстві вже готують відповідні звернення до органів освіти та органів місцевої влади.

Ольга Трач

Фото із сайту ГНПУ

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