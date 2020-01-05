Вісьмом дітям, які травмувалися під час вибуху в Угриневі на Підгаєччині, зробили операції з пересадки шкіри. Вони знаходяться в обласній дитячій лікарні, троє з них в реанімації, п’ятеро – в хірургічному відділенні.

Як повідомив Суспільному головний лікар Григорій Корицький, діти потрапили до лікарні з опіками відкритих частин тіла, опіками дихальних шляхів та отруєнням чадним газом. Вибух стався у сільському клубі, коли діти проводили репетицію Різдвяного вертепу. Витік газу – одна з версій причин вибуху, каже речник обласного управління поліції Сергій Крета.

Полум’я, яке виникло внаслідок вибуху, гасили чотири пожежники, каже один із них Андрій Левчук:

ʺБуло встановлено, що причиною пожежі був вибух газоповітряної суміші, яка знаходилась у приміщенні, зокрема, на горищі.ʺ

Марія Шпак на момент вибуху була вдома, її хата – навпроти клубу:

“Сильний був вибух, вогонь пішов догори і все зірвалося. Перелякалась дуже сильно, але потім викликала пожежників і сказала, щоб вони викликали швидку допомогу, бо знала, що там діти в клубі є.”

За словами завідувачки сільського клубу Мирослави Геви, у той вечір восьмеро дітей зібралися в клубі на репетицію Різдвяного вертепу:

ʺНа репетицію ми збирались. Діти бігали, теніс грали ще, чекали ми решту. В той час я вийшла в туалет. Почула звук вибуху, вибігла – а там вогонь. Дзвонимо, викликаємо швидку допомогу і пожежну службу. Вибігали діти і скидали з себе куртки балонові, бо вони на них горіли. ʺ

Усі вісім травмованих дітей зараз в обласній дитячій лікарні. Їм провели операції з пересадки шкіри. Заступник головного лікаря Володимир Білинський розповів:

ʺТут стан такий: є важкий, є середньої важкості. Всім зробили пересадку шкіри, провели бронхоскопію трьом дітям. Завтра ще п’ятьом дітям проведемо бронхоскопію. Сьогодні (5 січня – ред.) окуліст оглядала очі.ʺ

Василь Дума – батько тринадцятирічного Сергія – одного із травмованих хлопців. Каже, про вибух йому повідомила дружина, коли він був на роботі:

ʺМи приїжджаємо – купа шуму, купа людей, вогонь, пожежники, поліція… Шукаю сина – сина нема. Хтось каже, що син потрапив до лікарні – завезли сусіди. Ми поїхали до лікарні. Стан мого сина тяжкий: обпечені руки, живіт, плечі, голова і пів лиця. Він при свідомості.ʺ

Виконувачка обов’язків голови Угринівської сільської ради Оксана Серена розповіла, що того дня газовики проводили газ до сільської ради:

ʺПід час проведення газифікації нашої сільської ради стався витік газу. Яким чином – ми не знаємо, тому що в клубі газу не було підведено. Яким чином газ потрапив у приміщення – поки що ми не можемо знати, бо ще не маємо висновків.ʺ

Батькам травмованих виділять кошти на лікування, – каже виконувач обов’язків голови Підгаєцької районної адміністрації Іван Криницький:

ʺБуло засідання районної комісії з надзвичайних ситуацій, де було прийняте рішення щодо виділення матеріальної допомоги потерпілим дітям. Батьки будуть звертатися по мірі необхідності і та допомога, яка буде потрібна, що стосується лікування, реабілітації, можливо, якась операція буде потрібна – буде виділятися з резервного фонду району. На сьогодні фонд району становить пів мільйона гривень.ʺ

За фактом вибуху в сільському клубі Угринева правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України, – каже речник обласного управління поліції Сергій Крета:

ʺЦе – порушення правил безпеки на виробництві з підвищеною небезпекою. Ця стаття передбачає до 5 років позбавлення волі.ʺ

Ігор Бенцал, Суспільне.UA