Через вибух у клубі села Угринів Підгаєцького району восьмеро підлітків потрапили до реанімації.

Діти репетирували Різдвяний вертеп, у той час внаслідок вибуху зайнявся сільський клуб.

Вогонь охопив половину приміщення клубу, розповідає речник ДСНС в Тернопільській області Сергій Данілін. Рятувальники з вогнем боролися близько півгодини.

«О 18:10 пожежу було повністю ліквідовано. Внаслідок вибуху постраждали восьмеро неповнолітніх, віком від 12 до 17 років, які в цей час проводили репетицію виступу різдвяного вертепу в клубі. Наразі вони перебувають у реанімаційному відділенні районної лікарні з опіками 1-2 ступеня. Обставини події встановлюються».

На місці інциденту продовжують працювати вибухотехніки та інші екстрені служби. Правоохоронці з’ясовують причини вибуху в сільському клубі. За словами очевидців, спочатку від клубу лунали постріли, начебто від петард, а потім стався сильний вибух і будівля зайнялася. Діти вибігли з палаючого приміщення. Причини події встановлять слідчі.

Софія Романська