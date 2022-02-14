“Вибух на заводі і поранений юнак”: що відбувалося у Збаражі. ФОТО

У Тернопільському військовому коледжі, що знаходиться у Збаражі, відпрацьовують план евакуації на випадок екстреної ситуації воєнного характеру.

Після подачі звукового сигналу особовий склад коледжу переміститься в спеціально облаштоване укриття.

У підвальному приміщенні розмістили командний пункт з приладами польового зв’язку, медичний пункт, спальне приміщення, їдальню, пост радіохімічного та бактеріологічного спостереження, пост психологічної допомоги.

Як повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа, за легендою навчань під час перевірки особового складу в укритті виявили відсутність одного курсанта.

«Спеціальна група вибуває на пошуки, його знаходять в одному з навчальних класів, курсант поранений. Проводиться його евакуація в укриття де надається медична допомога. Окрім цього, на командний пункт надходить доповідь з місцевої адміністрації про вибух на заводі, можливість витоку небезпечної хімічної речовини. Курсанти одягають протигази та засоби індивідуального захисту та проводять розвідку на предмет зараження атмосфери».

Заходи відбуваються під керівництвом начальника коледжу, полковника Вадима Ластовицького з метою відпрацювання практичних навичок у разі виникнення екстрених ситуацій воєнного характеру. Це завершальний етап навчань, які розпочались минулого тижня.