Минулої доби на Тернопільщині ліквідували боєприпас часів Другої світової війни, який виявили у лісі. Окрім того, загасили дві пожежі.

Про це повідомляють в Управлінні ДСНС у Тернопільській області.

Так, о 12:44 вогнеборцями 19-ї державної пожежної частини м. Монастирська та місцевої пожежної команди селища Коропець ліквідована пожежа сміття на площі 800 м. кв, що виникла на відкритій території в селі Вербка Коропецької ТГ Чортківського району.

Цього ж дня в селі Великі Дедеркали Кременецького району місцевою пожежною командою ліквідована пожежа дров на території приватного домогосподарства. Під час гасіння даної пожежі врятована господарська будівля. Вогнем знищено 2 складометри дров на площі 5 м. кв. Причини виникнення пожеж та матеріальні збитки встановлюються.

Також минулої доби під час планового технічного обстеження території в лісовому масиві поблизу с. Вигода Копичинецької ТГ Чортківського району фахівцями групи піротехнічних робіт виявлено реактивний снаряд калібром 82 мм, часів Другої світової війни. Того ж дня даний вибухонебезпечний предмет вилучено та знищено шляхом контрольованого вибуху.