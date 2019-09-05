Як повідомлялося раніше, вчора у селі Петриків Тернопільського району на подвір’ї ректора Тернопільського національного економічного університету Андрія Крисоватого спрацював саморобний вибуховий пристрій.

Від вибуху поранень зазнав сам господар та його дружина. Потерпілі госпіталізовані.

За даним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 15 частиною 1 статті 115 ККУ – замах на вбивство. Наразі тривають масштабні слідчо-оперативні заходи з метою встановлення та затримання підозрюваних.

Поліцейські звертаються до громадян, які в проміжок часу з 1.30 год. до 3.00год. 4 вересня перебували поблизу місця скоєння злочину, а саме у селі Петриків чи мікрорайоні «Дружба» обласного центру, або проїжджали на автомобілі з реєстратором вулицею Будного і бачили підозрілих осіб та можуть надати інформацію, яка допоможе у розслідуванні, телефонувати на лінію 102.