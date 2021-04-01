На Тернопільщині повідомлено про підозру 2 особам, які порушили правила безпеки під час газозварювальних робіт, внаслідок чого постраждали 8 неповнолітніх.

Про це повідомила пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру 2 особам у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 272 КК України).

Розслідуванням встановлено, що підозрювані здійснювали роботи по приєднанню адміністративного будинку Угринівської сільради (колишній Підгаєцький район) до газопостачання. Через порушення встановлених законом правил та порядку їх виконання стався вибух газу, внаслідок якого постраждало 8 дітей.

Нагадаємо, 3 січня 2020 р. у будівлі сільського клубу перебували неповнолітні, які готували Різдвяний вертеп та проводили репетиції. Через потужний вибух у цьому приміщенні обвалилася стеля і на голови дітям падали палаючі предмети, спричиняючи опіки.

В результаті вибуху та пожежі один підліток отримав тяжкі тілесні ушкодження, ще семеро – тілесні ушкодження середньої тяжкості. У всіх дітей непоправно понівечені обличчя. До цього часу діти проходять реабілітацію з психологами, двоє з них вимушені періодично продовжувати лікування в умовах стаціонару.

Триває розслідування, що здійснюють слідчі СУ ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.