З опіками до лікарні бригада екстреної допомоги госпіталізувала жительку Хоросткова 1939 року народження. Жінка отримала тілесні ушкодження в результаті вибуху.

На місце події виїжджали працівники поліції, лікарі та працівники служби надзвичайних ситуацій. За попередніми висновками експертів, попередня причина вибуху – необережне поводження з газовими приладами. Потерпілій надали допомогу. Загрози її життю немає.

Рятувальники та правоохоронці звертаються до усіх мешканців краю бути уважними та обережними, використовуючи будь-які газові та електроприлади. Особливо це стало актуальним при відключеннях електроенергії.

Основні правила:

Виходячи з помешкання, вимикайте всі електроприлади, газове обладнання або відкритий вогонь. Одразу після відключення електрики варто вимкнути й витягти з розеток енергомісткі прилади (пральні машини, чайники, бойлери, електроплити).

Найперше потенційне джерело пожеж – свічки. З ними треба поводитися дуже обережно. Використовуйте невисокі стійкі металеві свічники. Відстань між декількома свічками має бути не менше 10 см. Тримати запалені свічки краще на безпечній відстані від горючих матеріалів, а також якомога далі від дітей і тварин.

Люди, які живуть у багатоквартирних будинках і мають лише електроплити, почали купувати собі компактні туристичні горілки, які працюють на газових балонах. Проте і тут треба дотримуватися правил, щоб користування цими приладами було безпечним.

Перед кожним використанням перевіряйте цілісність балона. Якщо він використовується у приміщенні, де живуть люди, там обов’язково має бути вентиляція.

Щодо генераторів, то експерти радять використовувати їх лише поза домом, не запускати їх у будинку чи гаражі та не підключайте до домашньої електричної системи. Відстань від генератора до від вікон, дверей та гаражів має бути не менше 6 метрів.

Генератор треба тримати сухим та захищеним від дощу або затоплення. Дотик до мокрого генератора або пристроїв, підключених до нього, може призвести до ураження електричним струмом. Перед заправкою треба дати генератору охолонути. Паливо, пролите на гарячі деталі двигуна, може спалахнути.