Вибори, вибухи і Новий рік: хроніка тижня від “За Збручем”

04/01/2019 Розмір тексту:

Світ

Менталітет тероризму не перешкода

Менталітет японців з їхнім кодексом бусідо, милуванням квітами, чайними церемоніями, дотриманням порядку; здійсненням вчинків, які схвалюються іншими, а також повагою до старших може, виявляється, обсипатися з них наче штукатурка й поступитися місцем пошесті тероризму, що охопила нині світ. В новорічну ніч в центрі Токіо автофургон в’їхав в натовп людей, які святкували Новий рік. Внаслідок наїзду постраждало 8 осіб. Поліція, до її честі, оперативно затримала винуватця. 21-річний зловмисник із самурайською прямотою заявив, що не збирається виправдовуватися за скоєне. Спершу він назвав свій вчинок “терактом”, а потім сам “перекваліфікував” його на “помсту за смертну кару”, яка діє в Японії. Зокрема, за страту членів скандально відомої секти “Аум Сінрікьо”, які в 1995 р. здійснили терористичну газову атаку в токійському метро.

“Іронія долі” проти християнських цінностей

Розмінявши дев’ятий десяток років, відомий російський актор Андрій Мягков, виконавець головної ролі у легендарній “новорічній” стрічці “Іронія долі, або З легким паром!” змушений був вступати в полеміку зі святим отцем на захист фільму. Перед самісіньким Новим роком митрополит Рязанський і Михайловський Марк у своєму відеозверненні розкритикував “Іронію долі…”, назвавши фільм таким, що “суперечить християнським цінностям”. А.Мягков, у свою чергу, висловив сумнів у розумових здібностях священнослужителя. Незгоду зі своїм “братом во Христі” висловив і глава синоїдального відділу взаємовідносин церкви з суспільством та ЗМІ, який назвав стрічку “прекрасною і доброю новорічною казкою” і відзначив, що вона, як і будь-який інший твір мистецтва, може подобатися чи не подобатися будь-якій людині. В тому числі й митрополиту.

Україна

Вибори президента: перший пішов

В останній день старого року в Україні розпочалася передвиборча кампанія чергових виборів Президента України. З 31 грудня 2018 до 3 лютого 2019 року включно ЦВК прийматиме документи від кандидатів у Президенти. До 8 лютого 2019 року має відбутись реєстрація кандидатів. Після цього ЦВК оголосить перелік претендентів. Першим свої документи подав такий реальний кандидат на пост глави держави, як екс-міністр екології та природних ресурсів Ігор Шевченко. Професійний юрист, мабуть, добре зважив свої шанси й сподівається на успіх, хоча, як зазначають соціологи, багато українців не бачать політичних лідерів, які могли б ефективно керувати країною. Зокрема, за результатами дослідження інституту соціології НАН, за чинного Президента Петра Порошенка нізащо б не проголосували більше 50% з тих, хто має намір брати участь у виборах. На другому місці антирейтингу лідерка “Батьківщини” Юлія Тимошенко – за неї не збираються голосувати 26,4% респондентів. Третій у антирейтингу очільник “радикалів” Олег Ляшко – 21,4% “антипатиків”.

Де українці шукають кращого життя

Слухаючи бадьорі промови Президента і Прем’єр-міністра, мимоволі ловиш себе на думці, що дуже хотілося б хоч трохи пожити в тому світі, який вони змальовують. Ну, хоча б один день – щоб, як мовиться, відчути різницю. Наразі ж найбільш метикуваті та пронозливі українці воліють не піддаватися безплідним фантазіям, а шукати кращого життя за межами неньки-України. Таких налічується чимало – як повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева, на постійній основі за кордоном працює 3,2 млн. громадян України (трохи більше, ніж населення Києва), а тимчасово – від 7 до 9 млн. (приблизно дорівнює населенню Угорщини). За словами пана міністра, найбільше українців працює в Польщі – майже 2 млн. осіб, з них офіційно – близько 1 млн. Доводиться також констатувати, що за перші 6 місяців 2018 р. 239 тис. українців вирушили на заробітки до Росії.

Ультиматуму замало

Ультиматум НАТО Росії щодо повернення до виконання Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності із США не буде дієвим – потрібні санкції. Таку думку висловив військовий експерт Ігор Лосєв. “Ультиматум повинен передбачати чіткі санкції за невиконання. Але НАТО та США про це поки що навіть не говорили. Росія не виконає умов ультиматуму, і що тоді зробить Захід? Тому це не дуже ефективний крок. Росія ще більше знахабніє, якщо не буде покарання. На США чи Китай вона, звичайно, не полізе. Тоді залишається Україна, оскільки ми теж наразі не продемонстрували свою здатність набити їм пику. Кремль лізе туди, де легше”,

– зазначив І.Лосєв. Як зауважує експерт, Захід переважно лякає, а конкретно нічого не робить. Росія вже звикла до того, що її настрахають, а потім усе зійде нанівець. Тому, крім ультиматуму, потрібні також ефективні санкції проти Росії.

Тернопіль

Здорові і прості організми зустріли Новий рік вибухами

Новий рік “файне місто” зустріло як і належить жителям життєрадісного і вільного краю – зі спалахами феєрверків, вибухами петард і навіть гранат. Адже справді, вміння не зважати на всілякі рекомендації й навіть заборони, робити те, що хочеться – одна з головних ознак здорових і простих як амеба чи інфузорія-туфелька організмів. “Мікробіологи”, які виїжджали за фактами вибухів, лише розводили руками – на місці “найпростіших” застукати не вдалося, ті швиденько “змивалися”. Як наслідок – жодного складеного протоколу, що є запорукою того, що і наступний рік Щура буде таким же. І рік Бика (чи точніше – “биків”), що настане за ним, теж прийде з феєрверками і петардами. І, як ведеться, з “п’яною” їздою – за новорічну ніч правоохоронці затримали шістьох таких “звитяжців”. Чомусь сумнівно, що їх самих і табун їхніх послідовників налякають можливі санкції – он місцевий поліцейський начальник бідкається, що у його підлеглих в багатьох випадках “зв’язані” руки. І що закон у нас часто можна обійти. Дрібниця, звичайно, в порівнянні з омріяним томосом, але все таки…

Ігор Дуда