Вибори у Білецькій ОТГ: активісти заявляють про порушення. ВІДЕО

23/12/2018 Розмір тексту:

Про інцидент розповідають на сторінці ВО “Автомайдан” Тернопільський осередок у Фейсбук.

“На виборчій дільниців с. Біла голова, забравши печатку, була відсутня більше як півгодини. Прийшовши на дільницю, жінка нервово витягнула печатку з власної сумки. Де перебувала голова комісії-невідомо, так як і те, для чого їй була потрібна печатка. Наразі про факт повідомлено поліцію та надано пояснення слідчо-оперативній групі”.

Про цей випадок повідомив і спостерігач Назар Лис:

“І от раптом в 15.50 вирішила голова ДВК пані Наталя Постільська покинути виборчу дільницю, це не є порушенням. Але виникла підозра що пані Наталя взяла печатку із собою , підійшовши до секретаря та заступника голови комісії я попросив показати печатку зоб впевнитись зо вона на території дільниці, нащо отримав відповідь що вони не знають де печатка потрібно чекати голову. О 16.23 голова повернулась і печатка виявилась в сумочці яка була з пані Головою за межами ВД. Це є порушення п. 12 додатку 1 до постанови ЦВК 212 від 1.09.2015 р. Згідного чинного законодавства я написав заяву в поліцію і в Білецька сільську виборчу комісію (ТВК)”, – написав чоловік.

На зауваження активістів, про те що не можна з дільниці виносити печатку, голова комісії відповіла: “На безриб’ї і рак риба, шукати, шукати, ну щось мусили знайти”.

Джерело: МедіаТОР

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