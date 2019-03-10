Вибори президента: про що слід подбати мешканцям Тернопільщини

10/03/2019 Розмір тексту:

Власники ID-карток, а також громадяни, які не встигли вклеїти нові фотографії у паспорт, без перешкод зможуть проголосувати на виборах Президента України 31 березня.

Про це під час прес-конференції повідомив керівник Управління Державної міграційної служби України в Тернопільській області Ярослав Давибіда.

– Менше ніж за місяць будуть вибори, тому кожен громадянин України має подбати про дійсність своїх паспортних документів, – каже посадовець. – Наприкінці минулого і на початку цього року було багато публікацій в ЗМІ, що власники ID -карток не зможуть здійснити волевиявлення. У грудні 2018 року до Постанови № 268 внесли зміни. У ній чітко вказано, що громадяни України, які мають паспорти у вигляді книжечки чи у вигляді ID-картки зможуть здійснити волевиявлення навіть не беручи із собою довідку про реєстрацію місця проживання. Не має вимагати ніхто цієї довідки. ID-картка є паспортним документом, який підтверджує громадянство і особу, і ніяких додаткових документів не потрібно до неї. Також у цій Постанові зазначено, що особи, які не здійснили вчасно вклейку фотокартки у паспорт-книжечку при досягненні ними 25-ти і 45-ти років в місячний термін, не є підставою членам виборчої комісії не видати виборчий бюлетень. Це буде порушення. Чому дали таку можливість? Дуже багато наших громадян не слідкують за вчасним вклеюванням фотокарток. Тому вдалися до такого кроку, щоб не було багато нарікань в тому числі на працівників ДМС, що вони цього не зробили. Ми зараз здійснюємо по закону вклейку фотокартки упродовж 5 днів, а з 1 березня розпочали вклеювати за один день: сьогодні здали – завтра отримали. Щоб не виникало суперечок ЦВК пішла на зустріч і дозволила людям, які не вклеїли фотографію вчасно, проголосувати. Але це стосується тільки волевиявлення на чергових виборах Президента України.

Зараз у підрозділах Державної міграційної служби, як зауважив Ярослав Давибіда, є близько двох тисяч ID –карток, які жителі області не забрали. Тому керівник управління просить усіх громадян прийти і забрати свої документи.

– Враховуючи різні фактори, які можуть перешкоджати громадянам до 31 березня прийти у наші підрозділи і забрати ID-картки є доручення голови ДМС, що всі наші територіальні підрозділи будуть працювати у неділю, в день виборів, 31 березня. В цей день спеціалісти будуть працювати на робочих станціях, які видають ID -картки. Додам, що ID-картка виготовляється за 10 і за 20 робочих днів. Кожна особа на головній сторінці нашого сайту по базі може перевірити чи дійсний її документ. Прохання зайти і перевірити, що паспортний документ є діючим. Якщо виявиться, що він недійсний або пошкоджений, то зверніться у наші підрозділи, у Тернополі нещодавно відкрили оновлений паспортний сервіс «Документ» на Йосипа Сліпого,7, туди теж можна звернутися і оформити ID-картку. Виготовлення за 20 робочих днів коштує 279 гривень, за 10 днів – 366 гривень.

Ольга Трач