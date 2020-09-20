Виборців, які продемонструють свої бюлетені або ж пошкодять їх, чекають штрафи.

Про це повідомила на брифінгу виборча омбудсменка Громадянської мережі ОПОРА Ольга Мазаєва. Зокрема, адміністративні стягнення становитимуть від 1700 до 3400 гривень.

Окрім збільшення штрафів за демонстрацію чи пошкодження бюлетенів, цього року в Україні посилили відповідальність за підкуп виборців. За такими фактами стежитимуть правоохоронці та представники громадських інституцій.

«Найбільше порушень ми переважно фіксуємо тоді, коли починається агітація. З огляду на минулі вимоги, реєструвалися такі факти, які можна ідентифікувати як прямий підкуп виборця – це роздача продуктових наборів, інших засобів, надання різних послуг. За це можна буде притягувати до відповідальності після того, як офіційно розпочнеться агітація», – каже Ольга Мазаєва.

Нагадаємо, в Україні виборчий процес стартував 5 вересня. За інформацією поліції, повідомлень про порушення поки що не надходило.

Софія Романська