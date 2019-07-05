Незважаючи на те, що до позачергових виборів до парламенту ще є час, на одному з округів вже фактично визначився переможець.

Такий висновок можна зробити за результатами проведеного опитування авторитетною соціологічною групою «Рейтинг».

Так, серед тих, хто визначився з вибором та обов’язково піде голосувати, лідером по одномандатному виборчому окрузі №165 (Тернопільський, Козівський, Бережанський, Зборівський та Підгаєцький район, мікрорайони Кутківці та Пронятин у Тернополі) є Іван Чайківський.

«Серед кандидатів у депутати по одномандатному округу лідером є Іван Чайківський, якого готові підтримати 36,5% тих, хто визначився і має намір прийти на дільниці для голосування. 23,3% підтримують Тараса Юрика, 11,1% – Василя Мартюка, 11,0% – Володимира Кісілевича, 4,3% – Петра Репелу. Рейтинг інших кандидатів – менше 3%. Загалом ще не визначилися зі своїми симпатіями близько чверті мешканців округу». – йдеться в повідомленні «Рейтингу».

Також в опитуванні є відповідь виборців, хто, на їхню думку, стане народним депутатом у виборчому окрузі №165.

«25,1% виборців вірять у те, що Іван Чайківський виграє вибори і стане народним депутатом. Про Тараса Юрика так говорить лише 10,5%, про Володимира Кісілевича – 6,7%», – повідомляють соціологи.

Аудиторія: населення виборчого округу №165 від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, типом поселення. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,8%. Терміни проведення: 27 червня – 1 липня 2019 р.