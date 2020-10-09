Виборчі дільниці на Тернопільщині не пристосовані для потреб людей з інвалідністю

25 виборчих дільниць, які розташовані в області, належним чином не пристосовані для людей з інвалідністю.

Про це повідомила громадська омбудсменка із захисту виборчих прав Ольга Мазаєва. Відповідного висновку дійшли після моніторингу дільниць в усіх населених пунктах нашого краю.

“Ми провели моніторинг доступності виборчих дільниць, зокрема тих, які розташовані на території нашої області, а це 25 дільниць. На жаль, жодна із дільниць не відповідала критеріям доступності, які визначені центральною виборчою комісією для участі у виборах людей з інвалідністю. Ми розуміємо, що органи місцевого самоврядування пандус не збудують за два тижні, але поставити конструкції, які дозволять пересуватися людям з обмеженими можливостями цілком можливо”, – зазначила Ольга Мазаєва.

Забезпечити доступ людей з інвалідністю до виборчих дільниць повинні органи місцевого самоврядування. Стежитимуть за виконанням цієї вимоги представники громадськості.

Софія Романська

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