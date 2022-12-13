«Ви виграли грошові кошти» такі сповіщення отримали жителі області. Проте, приставши на умови отримання виграшу від шахраїв, краяни не тільки не отримували гроші, але й втрачали свої. За даними фактами поліцейські Тернопільського РУП відкрили кримінальне провадження.
Двоє заявників потерпіли за аналогічною шахрайською схемою. На їх засоби зв’язку надходило смс-повідомлення про те що чоловіки виграли: один 150 000, інший -400 000 гривень. Заявники телефонували за вказаними в сповіщенні номерами телефону, аби уточнити отриману інформацію. Слухавку підносили незнайомці, які представлялися співробітниками фірми, яка проводила розіграш коштів. Вони розповідали, що в акції виграв саме номери телефонів краян.
Аферисти запевняли, що кошти можна буде отримати, але для цього необхідно сплатити комісію ( гарантійний внесок). Чоловіки погоджувалися на умови аферистів та переказували кошти. Житель Тернополя переказав 11600 гривень, а мешканець Борщівщини здійснив три транзакції на загальну суму 45 000 гривень. Після успішних переказів коштів, шахраї переставали виходити на зв’язок, а краяни зверталися за допомогою до правоохоронців.
Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190Кримінального кодексу України.
Правоохоронці звертаються до мешканців Тернопільщини бути обачними й не довіряти невідомим, які телефонують з інформацією про будь-які виграші. Отримані дані необхідно перевіряти належним чином.