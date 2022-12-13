“Ви виграли”: шахраї виманили у довірливих чоловіків майже на 60 000 гривень

«Ви виграли грошові кошти» такі сповіщення отримали жителі області. Проте, приставши на умови отримання виграшу від шахраїв, краяни не тільки не отримували гроші, але й втрачали свої. За даними фактами поліцейські Тернопільського РУП відкрили кримінальне провадження.

Двоє заявників потерпіли за аналогічною шахрайською схемою. На їх засоби зв’язку надходило смс-повідомлення про те що чоловіки виграли: один 150 000, інший -400 000 гривень. Заявники телефонували за вказаними в сповіщенні номерами телефону, аби уточнити отриману інформацію. Слухавку підносили незнайомці, які представлялися співробітниками фірми, яка проводила розіграш коштів. Вони розповідали, що в акції виграв саме номери телефонів краян.

Аферисти запевняли, що кошти можна буде отримати, але для цього необхідно сплатити комісію ( гарантійний внесок). Чоловіки погоджувалися на умови аферистів та переказували кошти. Житель Тернополя переказав 11600 гривень, а мешканець Борщівщини здійснив три транзакції на загальну суму 45 000 гривень. Після успішних переказів коштів, шахраї переставали виходити на зв’язок, а краяни зверталися за допомогою до правоохоронців.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190Кримінального кодексу України.

Правоохоронці звертаються до мешканців Тернопільщини бути обачними й не довіряти невідомим, які телефонують з інформацією про будь-які виграші. Отримані дані необхідно перевіряти належним чином.