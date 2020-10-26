“Вітаємо, ви виграли авто!” — надто солодка брехня, аби виявитися гіркою правдою.

Тому спершу наївні громадяни вірять раптовому смс-повідомленню, дізнавшись про карколомний виграш. Та поліцейські застерігають: практично всі повідомлення такого змісту є продуманою схемою шахраїв, що мають за ціль виманити у вас якнайбільше грошей.

Два дні 45-річний тернополянин вносив через платіжний термінал гроші, аби забрати виграний автомобіль Volkswagen Tiguan. Загалом віддав пройдисвітам понад двісті тисяч гривень. Коли ж на третій день «представники фірми» зателефонували і сказали перекинути ще 70 тисяч гривень – завагався і звернувся до поліцейських. Виявилося, тернополянина за ніс водили звичайні шахраї.

За даним фактом правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 190 ККУ.