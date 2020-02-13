«Ви виграли 200 000 гривень» таке сповіщення отримав тернополянин. Проте, приставши на умови отримання виграшу від шахраїв, краянин не тільки не отримав гроші, але й втратив свої, передавши аферистам більше 12 000 гривень.

За фактом шахрайства поліцейські Тернопільського відділу поліції відкрили кримінальне провадження.

Зі слів заявника, на його засіб зв’язку надійшло смс-повідомлення про те що він виграв майже чверть мільйона гривень. Чоловік одразу зателефонував за вказаним в сповіщенні номером телефону, аби уточнити отриману інформацію. Слухавку підняв незнайомець, який представився співробітником фірми, яка проводила розіграш коштів. Він розповів, що в акції виграв номер телефону тернополянина, рахунок якого він поповнював через платіжні термінали.

Аферист запевнив заявника, що кошти можна буде отримати, але для цього необхідно сплатити комісію в поповнивши мобільний рахунок жителя обласного центру. Чоловік погодився й здійснив дві транзакції 2175 та 9750 гривень. Після успішного переказу коштів, шахрай попросив ще здійснити одну операцію в розмірі 10 000 гривень, чоловік відмовив та запідозрив підозріле. Не встиг чоловік зателефонувати в поліцію, як з його рахунку зняли кошти переказавши їх картковий рахунок.

Відомості про подію внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 Кримінального кодексу України, повідомляють у поліції.