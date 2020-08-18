Сьогодні, 18 серпня, у Тернополі представники влади та громадськості зустріли учасників ветеранського велопробігу, присвяченого вшануванню пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

Захід відбувається в рамках відзначення Дня пам’яті захисників України, який відповідно до Указу Президента України від 23 серпня 2019 року № 621/2019 установлено 29 серпня.

Розпочався ветеранський велопробіг 16 серпня з площі Незалежності Ужгорода. Його планується урочисто завершити 29 серпня – у День пам’яті захисників України, у Маріуполі.

Учасники велопробігу – ветерани війни вже проїхали за маршрутом: Ужгород, Стрий, Рогатин, Тернопіль, а далі їх шлях простелиться Хмельницьким, Вінницею, Житомиром, Києвом, Лубнами, Полтавою, Дніпром, Запоріжжям, Бердянськомі і завершиться у Маріуполі.

Подорожуючи від Ужгорода до Маріуполя, учасники велопробігу, долаючи відстань у 1800 кілометрів, зустрічаються із місцевою владою та громадськістю, учасниками антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, ветеранами Афганської війни з різних регіонів України, аматорами велосипедного спорту.

Так у Тернополі, біля стели загиблим за волю України, учасники велопробігу зустрілися з головою обласної ради Віктором Овчаруком, головою ОДА Володимиром Трушем, заступником міського голови Тернополя Леонідом Бицюрою, з родинами загиблих воїнів, ветеранами війни, місцевими жителями та молоддю.

Отці-капелани благословили велосипедистів-ветеранів та відслужили панахиду за душі загиблих на сході воїнів.

Учасники заходу поклали квіти до стели загиблим за волю України.

Голова обласної ради Віктор Овчарук поспілкувався із гостями та родинами загиблих воїнів.

– Ви робите велику справу, – сказав очільник облради, звертаючись до ветеранів, – адже формуєте в українському суспільстві традицій відзначення Дня пам’яті захисників України, популяризуєте ветеранський спорт, творите позитивний образ ветерана. Це необхідно для патріотичного виховання молоді. Ви увіковічуєте пам’ять про загиблих побратимів.

Спасибі вам за це.