Гроші, які потрібні тернополянину Яремі Малішевському на операцію, зібрали. Небайдужі надіслали потрібну суму на рахунок мами хлопчика Яні Малішевській за три дні. Кошти надходили навіть з-за кордону.

Нагадаємо, 2 червня Ольга Гордієнко у фейсбуці оголосила збір грошей на дорогу операцію для Яреми Малішевського. Йому необхідно зробити передньоскроневу лобектомію та інші обстеження, на які треба 115 тисяч 980 гривень. За короткий час мама не могла знайти такі гроші самостійно. Уже 5 червня з допомогою небайдужих зібрали всю суму та закрили збір коштів. Тепер хлопчик готується до хірургічного втручання, яке заплановане 22 червня в Ужгороді, пише ТЕРЕН.

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Мама Яна Малішевська записала відеозвернення, у якому дякує усім, хто допоміг її синочку.

– Мама завжди готова прихилити дитині небо, коли їй погано. І коли я не могла це зробити сама, ви прихилили небо моєму синочку замість мене. Протягом цих днів у мене було постійне дзенькання телефона, сотні повідомлень-підтримки та сповіщень про надходження коштів. Кожне таке повідомлення тішило моє серце. Гроші приходили з Англії, Іспанії, Чехії, Польщі, США. Дякую всім за кожну гривню, думку, поширення, – каже мама Яремчика.