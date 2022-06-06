“Ви не люди, ви – монстри”: на Тернопільщині у небезпечному місці викинули маму-собаку з цуценятами. ФОТО

У селі Деренівка на Тернопільщині хтось викинув собаку з дітками.

Про кричущий випадок у фейсбук-спільноті Теребовлянщини повідомила Інна Мельничук.

Жінка зазначає, що місце, у якому залишили тваринок, небезпечне, оскільки з одного боку траса. з іншого – залізнична колія.

“С. Деренівка. Ви не люди, ви – монстри. Викинути маму і 8 цуциків. Мама – маленька кнопка. Місце небезпечне: з одного боку траса, з іншого – зд колія. Шукаю перетримку для сімейства. Маму візьму на стерилізацію. Цуцики будуть невеличкі. +380961458525 ватсап, вайбер або месенджер (кормом забезпечу)”, – ідеться у дописі.