Дівчатам не допомогли ні провідник, ні начальник поїзда, ні поліція.

“Укрзалізниця” знову відзначилася бездіяльністю щодо пасажирів, які опинилися в небезпечній ситуації. У поїзді Львів-Маріуполь чоловік, що випив, чіплявся до дівчат-попутниць в купе та хапав за руки. Про це розповіла одна з постраждалих пасажирок Катерина Стельмащук у Facebook.

За словами дівчини, вона з подругою сіла на поїзд до Львова, але поїздку зіпсував попутник, який чіплявся до них, хамив, ставив недоречні питання та заважав спати. Чоловік мало не з порога запитав у попутниць: “Дєвачкі, ви голенькі спите чи переодягаєтеся?”.

Пізніше до цього пасажира приєднався його друг, з яким вони голосно говорили, слухали музику та обговорювали попутниць. Дівчата робили чоловікам зауваження, адже на той момент вже перевалило за першу годину ночі. На молодих людей, що випили, не діяли прохання говорити та слухати музику тихіше, тому дівчата звернулися до провідниці і начальника поїзду, що не дало ніяких результатів. Дівчата кілька разів просили переселити чоловіка або їх самих. Вдалося лише відправити друга бешкетника на місце, вказане в його квитку.

Перед зупинкою в Тернополі хлопець однієї з дівчат викликав в поїзд поліцію, яка просто поговорила з пасажиром і пішла, залишивши дівчат сам на сам з бешкетником. У якийсь момент чоловік пішов кудись на досить довгий час, щоб дівчата встигли заснути, але коли він повернувся в купе, то схопив Катерину за руку зі словами: “Ну що, принцеска, спиш або не спиш?”.

В результаті двох дівчат з криками та тремтячими руками переселили в інше купе, тому що чоловік відмовився куди-небудь йти, але з ним довелося майже до кінцевої станції їхати ще одній дівчині, пише УНІАН.