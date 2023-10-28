Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло загиблого Захисника Василя Сенявського. Захисник проживав у селі Малі Бірки Гримайлівської громади. Загинув під Бахмутом.

Про важку втрату повідомили на сторінці громади.

“Пекучий біль і гіркий смуток війни своїм чорним крилом вдруге торкнувся села Малі Бірки нашої громади. Надійшла болюча звістка: біля Бахмута загинув Василь Анатолійович Сенявський, котрий вважався зниклим безвісти. Молодий і енергійний, стійкий і сміливий, товариський і надійний, до останнього подиху вірний військовій присязі та своїй країні. Таким знали його друзі і запам’ятає громада.

Василь народився у Малих Бірках 07.04.1980 року.

Коли розпочалася повномасштабна війна, молодий чоловік без вагань пішов служити в ЗСУ в січні 2023 року.

Мужньо виконавши військовий обов’язок, в бою за Україну, її свободу і незалежність загинув у жовтні 2023 року поблизу Бахмута.

Жодні співчуття не зменшать біль синам від втрати батька, жодне слово не втамує тугу в материнському серці. Війна забирає не просто найкращих, вона забирає рідних, друзів, тих, з ким ще вчора разом мріяли про перемогу та будували плани на майбутнє.

Йдуть у засвіти найкращі сини, цвіт нації…

Їм би жити, творити майбутнє країни, насолоджуватись життям… Натомість вони залишаються пекучим болем і світлим спомином у наших серцях.

Вся громада розділяє втрату та цей великий і невимовний біль. Висловлюємо сердечні співчуття родині та близьким Героя.

Світла і вічна пам’ять тобі, Воїне, ти віддав своє життя за Україну, за її майбутнє…”.