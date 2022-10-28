Вулицю в Києві назвали на честь загиблого генерала з Тернопільщини

У Києві одну із вулиць перейменували на честь Героя України, генерал-майора, начальника управління бойової та спеціальної підготовки Головного управління Національної гвардії України Сергія Кульчицького з Тернопільщини, який загинув на сході України.

Про це у Телеграмі повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Суспільне.

Київрада на сьогоднішньому засіданні перейменувала понад 40 вулиць, провулків та площ, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим.

Нові назви для вулиць, провулків, бульварів, проспектів та площ столиці обирали кияни. На рейтингове електронне голосування винесли 296 об’єктів, які відбирала експертна комісія. Кияни мали можливість проголосувати за назви, яким віддали перевагу, в застосунку “Київ Цифровий”. Назви, що отримали найбільшу підтримку, були передані до сесійної зали Київради на голосування.

Нагадаємо, батько військовослужбовця родом з Чортківщини. Сергій Кульчицький з 1992 по 1995 працював у Тернополі.

29 травня 2014 року на четвертому блокпості поблизу міста Слов’янська Донецької області проводили розвантаження продуктів харчування та здійснювали ротацію особового складу. Повертаючись із гори Карачун, вертоліт Національної гвардії України, у якому перебували 12 осіб, включаючи генерала-майора Сергія Кульчицького, був підбитий терористами. Весь екіпаж загинув.

20 червня 2014 року Сергію Кульчицькому посмертно присвоїли звання Героя України – за виняткові військові заслуги перед Україною, героїзм і самопожертву, виявлені у захисті державного суверенітету України, інших загиблих відзначили орденом “За мужність” І ступеня.

У червні цього року одну з вулиць на сесії Чортківської міської ради перейменували на честь Сергія Кульчицького.