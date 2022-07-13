Вулицю у Збаражі назвали на честь вогнеборця, котрий загинув під час ліквідації пожежі у Тернопільському медінституті

Пожежно-рятувальний підрозділ м. Збаража відтепер дислокується на вулиці, названій на честь героя-пожежника Романа Гралюка.

Про це повідомляють на сторінці Головного управління ДСНС України у Тернопільській області.

Півстоліття тому, 5 травня 1969 року, в морфологічному корпусі Тернопільського медичного інституту виникла пожежа, яка забрала життя одного з вогнеборців.

Одним з перших на допомогу тернопільським пожежникам прибув караул зі Збаража на чолі з командиром відділення 13-ї професійної пожежної частини Романом Гралюком. Він пробився на третій поверх і вступив у двобій з вогняною стихією. Але вогонь продовжував лютувати, пожираючи усе на своєму шляху. Створилася явна загроза обрушення палаючих дерев’яних конструкцій. Професійна рішучість, першочергове почуття відповідальності, сумлінне виконання обов’язку в боротьбі з вогнем надало сили Роману Гралюку зробити декілька кроків в середину приміщення. Вони стали для нього останніми в житті – у лічені секунди у гуркоті полум’я обрушилися палаючі дерев’яні конструкції перекриття, які накрили тіло мужнього бійця.

Романа Юрійовича посмертно нагородили медаллю «За відвагу на пожежі». У пам’ять про мужнього пожежника в області запровадили щорічні змагання з пожежно-прикладного спорту на Кубок Романа Гралюка. Крім того, за сприяння управління сім’ї, спорту та туризму Тернопільської міської ради та управління з надзвичайних ситуацій в Тернополі щороку проводять баскетбольний турнір його пам’яті між учнями шкіл обласного центру. У вересні 2004 року у Збаражі, де він народився й провів життя, на його честь встановили меморіальний знак. Також, рішенням міськвиконкому № 131 від 24 квітня 2001 року його ім’я занесене до Почесної книги Збаража.

А нещодавно, під час чергового сесійного засідання, депутати Збаразької міської ради провели перейменування ряду вулиць міста, остаточно відмовляючись від радянської спадщини. Задля вшанування пам’яті про мужнього пожежника вулицю Павлова, на якій в Збаражі дислокується підрозділ пожежно-рятувальної служби, перейменовано на вулицю Романа Гралюка.