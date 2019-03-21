Вулицю Возз’єднання у Почаєві хочуть перейменувати. Її пропонують назвати іменем Гетьмана Мазепи.

Таку ідею озвучив почаївський депутат і громадський активіст Тарас Паляниця. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці.

“Маю думку, що 380-та річниця від дня народження українського гетьмана, борця за незалежність України від Москви Івана Мазепи – велика можливість увіковічнити внесок гетьмана, назвавши його ім’ям вулицю в Почаєві”, – пише чоловік.

Він також зазначає, що нинішня назва однієї з центральних вулиць міста має радянське походження.

“Назва “возз’єднання”, або “воссоєдінєнія”, як кажуть велікороси, активно пропихалась радянською владою. Походить від нібито об’єднання українських і російських земель внаслідок підписання “Березневих статтей” на Переяславській раді 1654 року, а по факту це стало початком закріпачення і окупації України Московією.

Інше трактування – також радянське, і не менш ганебне: “возз’єднання” Західної України з УРСР силами радянської червоної армії у 1939 році як наслідок підписання пакту Ріббентропа-Молотова, що дав початок Другій світовій війні. Тобто такі вулиці називали на честь окупації совєтами українських земель”, – зазначає Тарас Паляниця.

