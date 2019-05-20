23 травня в Україні щорічно відзначають свято – День Героїв, встановлене на честь борців за волю України. З цієї нагоди в Тернополі з 20 по 26 травня 2019 року проходитимуть святкові та патріотичні заходи.

Зокрема, 23 травня о 10.00 год. на Микулинецькому кладовищі відбудеться покладання квітів до могил полеглих воїнів АТО/ООС, а о 16.00 год. вулицями міста пройде урочиста хода у вишиванках за участю представників органів місцевого самоврядування, депутатів, громадських організацій, військовослужбовців, учнів та студентської молоді.

Велелюдний марш ітиме від бульвару Данила Галицького через просп. Степана Бандери до площі Героїв Євромайдану. Після цього учасники ходи покладуть квіти до пам’ятників та пам’ятних знаків борців за волю України.

Урочистості з нагоди свята завершаться патріотичним концертом на площі Героїв Євромайдану. Початок о 18.00 год.

Також, з нагоди Дня Героїв, в навчальних закладах та бібліотеках міста пройдуть заходи просвітницького та виховного характеру, зокрема: уроки мужності та національної звитяги за участю ветеранів визвольних змагань, учасників АТО/ООС та 44-ї окремої артилерійської бригади, тематичні виставки та бесіди, інформаційно–просвітницькі години, лекції, перегляди документальних та художніх фільмів, читацькі конференції та круглі столи на знак вшанування відваги, сили духу та патріотизму українського народу.

А 21 травня у ПК «Березіль» ім. Леся Курбаса відбудеться благодійний сольний концерт гурту «Долг».

До участі в заходах, присвячених Дню Героїв України, запрошуються усі небайдужі тернополяни та гості міста.