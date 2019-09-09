Традиційні 25-ті велосипедні перегони пам’яті майстра спорту Володимира Філіпенка зібрали у Тернополі спортсменів з різних регіонів України. Учора відбувся найбільш видовищний етап змагань – гонка «Критеріум».







Професійні велосипедисти змагалися індивідуально та групами. Переможцям одягли дубові вінки, а також вони випускали в небо голубів, – розповідає співорганізаторка змагань Наталя Фігурська.

«В індивідуальній гонці старші юнаки і дівчата долали п’ятнадцять кілометрів, молодші – десять кілометрів. Ці змагання мають свої традиції, зокрема переможці одягають дубові вінки, а також вони випускають голубів у небо. Це вже родзинка змагань, що є досить символічно для учасників і тих, хто прийшов підтримати».

25-ті велосипедні перегони пам’яті майстра спорту Володимира Філіпенка тривали у Тернополі упродовж трьох днів. У змаганнях взяло участь близько двохсот спортсменів, переможці представлятимуть Україну на міжнародному рівні.

Софія Романська