Урочисту ходу з нагоди Дня Незалежності організували у Вишнівецькій громаді. Центральними вулицями містечка місцеві жителі пронесли 100-метровий прапор.

Подія зібрала родини загиблих героїв російсько-української війни, представників громадськості, церкви та влади.

«30 років незалежної України – це важлива подія, свято для кожного з нас. Важливо, щоб кожен усвідомив цінність незалежності. Бо тільки у незалежній Україні можливий свій власний успішний шлях. Ми довго боролися, за цю незалежність наші співгромадяни поклали життя. І якою буде Україна далі, залежить насамперед від нас», – каже житель Вишнівця Олексій Рибчук.

Під час святкування Дня прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Вишнівецькій громаді відбувся молебень. Завершилось дійство мотопробігом та концертом, участь у якому взяли як аматорські колективи, так і знані артисти.