П’ять фактів незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами за вихідні зареєстрували працівники поліції Тернопільщини.

В ході проведення профілактичних заходів загальнодержавного рівня під умовною назвою “Зброя та вибухівка” поліцейські встановили, що мешканець Теребовлянського району за своїм місцем проживання зберігає пістолет «Stalker» та 42 набої. Небезпечні предмети поліцейські вилучили, повідомляють в Головному управлінні Національної поліції.

Окрім того у ході відпрацювання правоохоронці Підгаєцького відділення поліції встановили, що у двох місцевих мешканців знаходяться предмети з обмеженим обігом. У 62-річного краянина виявили 120 боєприпасів та одну гранату, які за його словами він знайшов минулого року поблизу ставу. Ще в одного жителя району вилучили обрізну гладкоствольну зброю.

Зборівські поліцейські при проведенні поверхневого огляду одного із краян виявили гранату Ф1 з якою той розгулював вулицями райценру.

Незаконно зберігав у себе в домівці понад 200 бойових патронів житель Підволочищини.

Всі предмети з обмеженим обігом поліцейські вилучили й направили в Тернопільський науково-дослідний експертний криміналістичний центр. Відомості про події внесено в ЄРДР відповідно до ч. ст.263 ККУ.

Загалом з початку проведення профілактичних заходів правоохоронці Тернопільщини вилучили з незаконного обігу 20 одиниць вогнепальної зброї, з них 1080 патронів, 639 грамів вибухової речовини та 5 гранат.